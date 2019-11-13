Интернет-магазины назвали самые распространенные типы кибератак

За прошедший год интернет-магазины России чаще всего сталкивались с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%).

Как передает Report, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос Qrator Labs, проведенный среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый десятый респондент заявил, что не сталкивался с кибератаками в этом году.

По словам опрошенных, основными причинами DDoS-атак стали вымогательство (51%) и недобросовестная конкуренция (37%). Целями взломов они назвали нарушение работоспособности магазинов (29%) и кража всей пользовательской базы (25%).

В июле дочерняя компания Сбербанка BI.Zone начала предоставлять сервисы в сфере кибербезопасности сторонним компаниям. Среди них, например, облачные решения для защиты электронной почты, противодействия DDoS-атакам и атакам на веб-приложения, реагирование на киберинциденты. В компании рассчитывают, что услуги будут востребованы как среди крупного бизнеса, сталкивающегося с дефицитом кадров, так и среди малого и среднего бизнеса, у которого нет средств, чтобы содержать профильных экспертов.