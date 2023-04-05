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Интерфейс в WhatsApp станет более современным

Интерфейс в WhatsApp станет более современным Разработчики WhatsApp готовятся к выходу обновленного интерфейса мессенджера на смартфонах под управлением Android.
ИКТ
5 апреля 2023 г. 22:17
Интерфейс в WhatsApp станет более современным

Разработчики WhatsApp готовятся к выходу обновленного интерфейса мессенджера на смартфонах под управлением Android.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.4 был обнаружен обновленный дизайн главной страницы. По всей видимости, интерфейс WhatsApp будет переработан и станет больше похож на версию для iPhone - в нижней части экрана мессенджера появится навигационная панель. В текущей версии разделы приложения вынесены на верхнюю часть экрана.

WABetaInfo пишет, что различие интерфейса WhatsApp на Android и iOS нередко сбивает с толку пользователей, которые переходят с одной платформы на другую. Такое решение будет призвано решить эту проблему. Коме того, пользователи уже давно просят у разработчиков обновить дизайн приложения и сделать его более современным и интуитивно понятным.

Обновленный интерфейс для WhatsApp находится в стадии разработки и будет выпущен в будущем обновлении мессенджера, однако подробные сроки пока не раскрываются.

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