О нас
Report Georgia
Аудио новости

Intel прогнозирует дефицит полупроводников до 2023 года

Intel прогнозирует дефицит полупроводников до 2023 года Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что нехватка полупроводников может продлиться до 2023 года.
ИКТ
23 июля 2021 г. 15:25
Intel прогнозирует дефицит полупроводников до 2023 года

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что нехватка полупроводников может продлиться до 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению Гелсинджера, дефицит предложения начнет снижаться уже в конце этого года. TSMC и Intel наращивают производственные мощности, хотя на строительство некоторых заводов может уйти несколько лет.

Мировой дефицит полупроводников стал причиной роста цен на некоторые гаджеты. Крупные автомобильные концерны пострадали особенно сильно, поскольку отсутствие ключевого компонента приводит к остановкам производства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çip defisiti 2023-cü ilə kimi uzana bilər

Другие новости из категории

ООО Азермарка объединяется с ООО Азерпочт
ООО "Азермарка" объединяется с ООО "Азерпочт"
23 июля 2021 г. 16:17
В работе сайтов крупных компаний США произошел сбой
В работе сайтов крупных компаний США произошел сбой
22 июля 2021 г. 21:23
Visa купит финтех-платформу Currencycloud
Visa купит финтех-платформу Currencycloud
22 июля 2021 г. 15:11
Пользователям Apple грозит угроза из-за опасного вируса
Пользователям Apple грозит угроза из-за опасного вируса
22 июля 2021 г. 12:42
Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов
Сенсорные экраны могут исчезнуть из-за нехватки ресурсов
22 июля 2021 г. 07:14
Соцсеть Clubhouse отменила приглашения
Соцсеть Clubhouse отменила приглашения
22 июля 2021 г. 05:18
Глава NASA заявил, что США ведут гонку в космосе с Китаем
Глава NASA заявил, что США ведут гонку в космосе с Китаем
21 июля 2021 г. 22:17
В Zoom появились игры для тимбилдинга
В Zoom появились игры для тимбилдинга
21 июля 2021 г. 19:04
Instagram запустил новую функцию
Instagram запустил новую функцию
20 июля 2021 г. 21:57
Безос показал видео из New Shepard во время полета
ВидеоБезос показал видео из New Shepard во время полета
20 июля 2021 г. 21:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi