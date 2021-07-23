Intel прогнозирует дефицит полупроводников до 2023 года

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что нехватка полупроводников может продлиться до 2023 года.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер считает, что нехватка полупроводников может продлиться до 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.



По мнению Гелсинджера, дефицит предложения начнет снижаться уже в конце этого года. TSMC и Intel наращивают производственные мощности, хотя на строительство некоторых заводов может уйти несколько лет.



Мировой дефицит полупроводников стал причиной роста цен на некоторые гаджеты. Крупные автомобильные концерны пострадали особенно сильно, поскольку отсутствие ключевого компонента приводит к остановкам производства.



