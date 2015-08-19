​Intel представил новые сверхскоростные SSD-накопители

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Компания Intel во время конференции Intel Developer today объявила о производстве нового варианта SSD-накопителей, чья память будет в тысячу раз превосходить по скорости и долговечности возможности флэш-памяти, передает Report со ссылкой на портал The Tech Report.

Новый накопитель создан на основе памяти 3D Xpoint, технология которой была разработана совместно с компанией Micron. Устройство выйдет под новым брендом Optane.

Ожидается, что технология станет доступна для потребителей в 2016 году.