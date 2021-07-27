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Instagram защитит детей до 16 лет, сделав их аккаунты закрытыми по умолчанию

Instagram защитит детей до 16 лет, сделав их аккаунты закрытыми по умолчанию Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Facebook, объявила о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет.
ИКТ
27 июля 2021 г. 21:30
Instagram защитит детей до 16 лет, сделав их аккаунты закрытыми по умолчанию

Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Facebook, объявила о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба соцсети.

По ее данным, это решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи. Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.

Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов. Реализация нововведений планируется посредством новых технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.

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