Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок

В Instagram Shop будут представлены и каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов

Популярная социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая значительно упрощает процесс совершения покупок через интернет. Новый сервис, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг на ее сайте, получил название Instagram Shop.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Благодаря этой функции пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта, а также приобретать понравившиеся товары. В Instagram Shop, как указывается в пресс-релизе, будут, например, представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

В настоящее время сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. Для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов, в социальной сети существует специальный значок, показывающий, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения. Уже к концу этого года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационную панель, чтобы пользователи могли перейти за покупками с помощью всего одного клика.

Кроме того, в ближайшие недели на территории США намерены запустить платежную онлайн-систему Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать покупки. Это упростит процесс приобретения товаров на встроенной в одноименную социальную сеть торговой площадке. Помимо этого пользователи смогут через Facebook Pay расплачиваться за дополнительные услуги, переводить друг другу деньги.

В компании обещают, что подключение к платежной системе позволит настраивать постоянный способ оплаты, просматривать историю платежей. При этом данные пользователей будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от злоумышленников клиентам будет предложено придумать собственный пароль или использовать скан отпечатка пальца или лица.

Ранее Instagram из-за распространения в мире коронавируса нового типа разработала новую функцию совместного просмотра публикаций с друзьями в режиме видеочата под названием Со-Watching. Воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений.