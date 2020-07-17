О нас
Report Georgia

Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок

Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок В Instagram Shop будут представлены и каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов
ИКТ
17 июля 2020 г. 10:01
Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок

Популярная социальная сеть Instagram разработала новую функцию, которая значительно упрощает процесс совершения покупок через интернет. Новый сервис, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг на ее сайте, получил название Instagram Shop.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Благодаря этой функции пользователи смогут узнавать последние модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта, а также приобретать понравившиеся товары. В Instagram Shop, как указывается в пресс-релизе, будут, например, представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

В настоящее время сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. Для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов, в социальной сети существует специальный значок, показывающий, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения. Уже к концу этого года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационную панель, чтобы пользователи могли перейти за покупками с помощью всего одного клика.

Кроме того, в ближайшие недели на территории США намерены запустить платежную онлайн-систему Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать покупки. Это упростит процесс приобретения товаров на встроенной в одноименную социальную сеть торговой площадке. Помимо этого пользователи смогут через Facebook Pay расплачиваться за дополнительные услуги, переводить друг другу деньги.

В компании обещают, что подключение к платежной системе позволит настраивать постоянный способ оплаты, просматривать историю платежей. При этом данные пользователей будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от злоумышленников клиентам будет предложено придумать собственный пароль или использовать скан отпечатка пальца или лица.

Ранее Instagram из-за распространения в мире коронавируса нового типа разработала новую функцию совместного просмотра публикаций с друзьями в режиме видеочата под названием Со-Watching. Воспользоваться ей можно во вкладке личных сообщений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Аккаунты в Twitter подверглись хакерским атакам
Аккаунты в Twitter подверглись хакерским атакам
17 июля 2020 г. 10:19
США могут внести TikTok в черный список
США могут внести TikTok в черный список
17 июля 2020 г. 08:05
AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса
AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса
16 июля 2020 г. 17:39
Twitter заявил, что работает с проблемой в соцсети
Twitter заявил, что работает с проблемой в соцсети
16 июля 2020 г. 04:03
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat
16 июля 2020 г. 03:58
Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска
Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска
16 июля 2020 г. 02:15
Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях
Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях
15 июля 2020 г. 15:59
С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов
С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов
15 июля 2020 г. 07:14
Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
14 июля 2020 г. 20:20
В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство
ФотоВ Азербайджане 4 стартапа получили резидентство
13 июля 2020 г. 17:59

Последние новости

11:28
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета Другие страны
11:24
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 34 тыс. В регионе
11:03
Вагиф Даргяхлы: Армянская военщина так же плохо создает фейки, как и воюет Нагорно-карабахский конфликт
10:58
Глава ИВ Бардинского района: Свадьбы не было Происшествия
10:58
Держатели облигаций SOCAR получили очередные проценты Финансы
10:41
Новый глава МИД Азербайджана проводит встречу со своим венгерским коллегой Внешняя политика
10:31
Азербайджанская нефть торгуется выше 45 долларов Энергетика
10:22
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 010 В регионе
10:19
Аккаунты в Twitter подверглись хакерским атакам ИКТ
10:18
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2020) Финансы
10:01
Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок ИКТ
09:52
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.07.2020) Финансы
09:51
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее Другие страны
09:48
Филиппины разрешат с августа въезд иностранцам с действующими визами Туризм
Вся новостная лента