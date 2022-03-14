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Instagram заблокировали в России

Instagram заблокировали в России Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России.
ИКТ
14 марта 2022 г. 01:10
Instagram заблокировали в России

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее о блокировке ресурса в полночь 14 марта сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

О блокировке Instagram россиян также уведомили через рассылку портала госуслуг. В ней Роскомнадзор напомнил, что Россия имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", - отмечалось в рассылке.

В своем сообщении представители Роскомнадзора также отметили, что одной из целей блокировки является обеспечение психологического здоровья граждан. "Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", - подчеркивалось в уведомлении.

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