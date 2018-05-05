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    Instagram вводит функцию встроенных платежей

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Социальная сеть Instagram тестирует функцию встроенных платежей – пользователи смогут привязать к профилю банковские карты и оплачивать товары и услуги без перехода на сторонние сайты.

    Как передает Report, об этом сообщили в администрации соцсети.

    Поначалу владельцы аккаунтов смогут оплачивать услуги – например, бронировать столики в ресторанах или записываться в салоны красоты. В будущем планируется расширить функционал до возможности оплачивать билеты в кино и аквапарки.

    На данный момент, функция доступна в ограниченному числу пользователей и партнеров приложения в тестовом режиме.

    Кроме того, администраторы соцсети планируют значительно расширить функционал - совсем скоро пользователи Instagram смогут совершать групповые звонки, публиковать в «историях» ролики GoPro, скачивать фотографии и комментарии из своего профиля. 

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