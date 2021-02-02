Instagram ввел новую функцию

Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций.

Instagram добавил функцию восстановления недавно удаленных публикаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба сервиса в своем блоге.

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram, - говорится в сообщении. Отмечается, что stories можно будет восстановить в течение суток, все остальные записи будут храниться до 30 дней.

Социальная сеть также ввела дополнительные меры, чтобы лишить хакеров возможности взламывать аккаунты и удалять публикации. Для полного удаления той или иной записи сервис теперь будет требовать дополнительную верификацию.