Instagram ввел новую функцию для борьбы с оскорблениями

Социальная сеть Instagram представила новую функцию Limits (Границы), которая позволяет ограничить агрессивное поведение пользователей.

Социальная сеть Instagram представила новую функцию Limits (Границы), которая позволяет ограничить агрессивное поведение пользователей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, теперь можно автоматически скрывать комментарии и прямые сообщения от аккаунтов, на которые пользователь не подписан.

Также в компании будут показывать более серьезные предупреждения за нарушение правил поведения соцсети сразу же, а не спустя несколько более мягких предупреждений. В Instagram заявили, что на прошлой неделе показывали подобное предупреждение свыше миллиона раз в день, и более половины пользователей изменили или удалили свой комментарий. Фильтр на сообщения с оскорблениями, который Instagram ввел в апреле в нескольких странах, к концу августа станет доступен во всем мире.