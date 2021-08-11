Instagram ввел новую функцию для борьбы с оскорблениями

Социальная сеть Instagram представила новую функцию Limits (Границы), которая позволяет ограничить агрессивное поведение пользователей.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, теперь можно автоматически скрывать комментарии и прямые сообщения от аккаунтов, на которые пользователь не подписан.
Также в компании будут показывать более серьезные предупреждения за нарушение правил поведения соцсети сразу же, а не спустя несколько более мягких предупреждений. В Instagram заявили, что на прошлой неделе показывали подобное предупреждение свыше миллиона раз в день, и более половины пользователей изменили или удалили свой комментарий. Фильтр на сообщения с оскорблениями, который Instagram ввел в апреле в нескольких странах, к концу августа станет доступен во всем мире.