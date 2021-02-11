О нас
Report Georgia
Аудио новости

Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19

Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19 Роберт Кеннеди-младший неоднократно критиковал вакцины
ИКТ
11 февраля 2021 г. 19:20
Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19
Роберт Кеннеди-младший

Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника президента США Джона Кеннеди, экологического активиста и юриса Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных высказываний о коронавирусе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

"Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах", - говорится в заявлении компании.

Роберт Кеннеди-младший неоднократно критиковал вакцины. В то же время он заявил, что поддерживает безопасные препараты, все его дети получают прививки.

Ранее в Facebook заявили, что будут удалять фейки об опасности вакцин от коронавируса. Так, с 8 февраля соцсеть расширила критерии признания публикации о вакцинации от COVID-19 и самих вакцинах фейковой.

"Мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом", - было сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО
Мехрибан Алиева обратилась с призывом к странам-членам ИСЕСКО
11 февраля 2021 г. 17:05
Азербайджанские военные моряки участвуют в учениях в Пакистане
Азербайджанские военные моряки участвуют в учениях в Пакистане
11 февраля 2021 г. 16:40
Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Карсе
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Карсе
11 февраля 2021 г. 15:13
Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%
Экономика Азербайджана сократилась на 2,5%
11 февраля 2021 г. 12:39
Мосты дружбы Армении и Грузии или очередные потуги Еревана
"Мосты дружбы" Армении и Грузии или очередные потуги Еревана
11 февраля 2021 г. 12:06
Министр обороны Азербайджана отбыл в Турцию
Министр обороны Азербайджана отбыл в Турцию
11 февраля 2021 г. 11:57
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
Зарубежных врачей привлекут для лечения раненых в Отечественной войне
11 февраля 2021 г. 11:49
Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза
Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза
11 февраля 2021 г. 11:09
Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США
Байден пообещал без колебаний использовать силу для защиты интересов США
11 февраля 2021 г. 02:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi