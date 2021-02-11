Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19

Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника президента США Джона Кеннеди, экологического активиста и юриса Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных высказываний о коронавирусе.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.
"Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах", - говорится в заявлении компании.
Роберт Кеннеди-младший неоднократно критиковал вакцины. В то же время он заявил, что поддерживает безопасные препараты, все его дети получают прививки.
Ранее в Facebook заявили, что будут удалять фейки об опасности вакцин от коронавируса. Так, с 8 февраля соцсеть расширила критерии признания публикации о вакцинации от COVID-19 и самих вакцинах фейковой.
"Мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом", - было сказано в сообщении.