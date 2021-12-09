Instagram собирается вернуть хронологическую ленту в 2022 году

Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года.

Социальная сеть Instagram планирует вернуться к варианту хронологической ленты в первом квартале 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в американском сенате.

Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".

"В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году… Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года", — заявил Моссери.

Он также отметил, что соцсеть уже несколько лет экспериментирует с различными способами предоставления пользователям большего контроля над использованием приложения.

Среди прочих идей Моссери назвал функцию "Избранное". С ее помощью пользователи могли бы выбрать те учетные записи, которые стали бы показываться в новостной ленте первыми.