​Instagram протестирует возможность скрывать количество лайков

Instagram протестирует в Канаде возможность скрыть от других пользователей количество лайков под публикациями, чтобы их число мог знать только автор.

Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Report.

Отмечается, что количество лайков все еще влияет на то, как соответствующие алгоритмы определяют расположение поста в ленте. Тем не менее, пользователи будут менее склонны к удалению поста, если оно не набрало достаточной популярности.

“Позже на этой неделе мы протестируем данную систему в Канаде. Мы хотели бы, чтобы люди сосредоточились собственно на фотографиях и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков они получают».