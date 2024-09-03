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Instagram потерял треть своей доли рынка в Азербайджане за месяц

Instagram потерял треть своей доли рынка в Азербайджане за месяц В августе 2024 года доля Instagram на рынке социальных медиа в Азербайджане (включая компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 25,49%.
ИКТ
3 сентября 2024 г. 15:46
Instagram потерял треть своей доли рынка в Азербайджане за месяц

В августе 2024 года доля Instagram на рынке социальных медиа в Азербайджане (включая компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 25,49%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные агентства Statcounter, это на 12,67 процентных пункта меньше по сравнению с июлем и на 7 процентных пунктов меньше, чем год назад. В результате, социальная сеть потеряла 33% своей доли рынка в августе по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля рынка Facebook, который занимает второе место, увеличилась на 21 процентный пункт за месяц и на 19,06 процентных пункта за год, составив 43,8%.

Доля Pinterest, занимающего третье место, снизилась на 2,41 процентных пункта по сравнению с июлем и на 4,3 процентных пункта по сравнению с августом 2023 года, составив 12,43%.

Доля YouTube, занимающего четвертое место, снизилась на 3,1 процентных пункта за месяц и на 3,83 процентных пункта за год, составив 8,07%.

Пятерку лидеров замыкает X с долей рынка 5,9%. Доля X увеличилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с июлем и на 4,46 процентных пункта по сравнению с показателем годичной давности.

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Версия на английском языке Instagram loses 1/3 of Its market share in Azerbaijan in 1 month
Версия на азербайджанском языке “Instagram” bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 1/3-ni itirib

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