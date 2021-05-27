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Instagram может ввести платные подписки

Instagram может ввести платные подписки Это расширит возможности монетизации творчества для контент-мейкеров
ИКТ
27 мая 2021 г. 09:41
Instagram может ввести платные подписки

Instagram изучает возможность добавления в соцсеть платных подписок и рынка для NFT токенов в свое приложение, чтобы расширить возможности монетизации творчества для контент-мейкеров.

Как передает Report, об этом заявил глава компании Адам Моссери в интервью The Information.

А.Моссери отметил, что доступ к эксклюзивному, пускай и платному, контенту зачастую гораздо привлекательнее для подписчиков, чем просмотр бесплатного контента с рекламными публикациями.

"Есть разные способы облегчить финансовые отношения между поклонником и создателем. Но возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется фанату более приятной, чем просмотр рекламы", - отметил глава Instagram.

При этом подписки в Instagram, скорее всего, будут работать по тому же принципу, что и на других платформах (к примеру Patreon или YouTube). То есть премиум-подписчик будет получать или ранний доступ к общедоступному контенту, или доступ к эксклюзивному контенту, который не смогут увидеть бесплатные подписчики.

Instagram также рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования, которыми могут быть как произведения искусства, так и мемы, как способ монетизации контента.

"Для художников NFT Instagram часто является платформой для демонстрации их работ. И мне нравится идея, что мы можем сделать нечто большее на этой платформе", - сказал А.Моссери.

С начала 2021 года наблюдается бум NFT токенов, а произведения цифрового искусства продаются как токены за рекордные суммы. К примеру, в марте художник Майк Винкельманн (Beeple) продал свое произведение Everydays: The First 5000 Days за 69,3 млн долларов США как NFT, а гифку с котом из игры Nyan Cat продали за 600 тыс. долларов США на аукционе криптоискусства.

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