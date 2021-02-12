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Instagram будет удалять аккаунты за разжигающие вражду высказывания

Instagram будет удалять аккаунты за разжигающие вражду высказывания Социальная сеть Instagram начинает удалять аккаунты пользователей за высказывания, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, в личных сообщениях
ИКТ
12 февраля 2021 г. 01:44
Instagram будет удалять аккаунты за разжигающие вражду высказывания

Социальная сеть Instagram начинает удалять аккаунты пользователей за высказывания, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, в личных сообщениях.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

Модерация подобных высказываний, которая ранее касалась страниц пользователей, теперь затронет и личные сообщения. "Сегодня мы объявляем, что будем предпринимать более жесткие меры, если нам станет известно, что люди нарушают данные правила в личных сообщениях, - говорится в заявлении компании. - Прежде в случае жалоб на оскорбительное содержание личных сообщений мы блокировали возможность их отправки на определенное время. Теперь, если подобные действия будут продолжаться, мы блокируем аккаунт. Мы также заблокируем новые аккаунты, которые пользователь может создать, чтобы обойти ограничения".

В компании уточнили, что нарушать тайну переписки и просматривать тем или иным образом сообщения не планируют. Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, подвергшимся оскорблениям.

Как отметили в Instagram, новое ужесточение правил вызвано недавней серией оскорблений в личных сообщениях, направленным с ряда аккаунтов игрокам английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Соцсеть готова сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании в расследовании этого дела.

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