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    Иностранные эксперты оценят национальную статистическую систему Азербайджана

    Программа по глобальной оценке 15 сентября включает встречу с представителями СМИ

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 12-16 сентября Статистическая служба Евросоюза, Европейская экономическая комиссия ООН и Европейская ассоциация свободной торговли проведут глобальную оценку (внешний аудит) национальной статистической системы Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомстата.

    По информации, целью оценки является проверка административного и технического потенциала в сфере статистики, а также уровня развития официальной статистической системы в соответствии с международными стандартами и кодексом норм Европейкой статистики.

    Программа по глобальной оценке 15 сентября включает встречу с представителями СМИ. 

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