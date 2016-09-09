Иностранные эксперты оценят национальную статистическую систему Азербайджана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 12-16 сентября Статистическая служба Евросоюза, Европейская экономическая комиссия ООН и Европейская ассоциация свободной торговли проведут глобальную оценку (внешний аудит) национальной статистической системы Азербайджана. Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомстата.

По информации, целью оценки является проверка административного и технического потенциала в сфере статистики, а также уровня развития официальной статистической системы в соответствии с международными стандартами и кодексом норм Европейкой статистики.

Программа по глобальной оценке 15 сентября включает встречу с представителями СМИ.