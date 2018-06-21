Информационно-вычислительный центр стал ассоциированным партнером проекта FutureTrust Европейского Союза

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий избран ассоциированным партнером проекта FutureTrust Европейского Союза.

Как сообщает Report в министерстве, это событие упростит процесс взаимного признания электронной подписи между Азербайджаном и странами Европейского Союза.

Проект FutureTrust функционирует на основе результатов предыдущих исследований и широкомасштабных пилотных проектов. Он в основном обеспечит открытый исходный код программного обеспечения для доверительных услуг, связанных с усовершенствованными сертификатами, электронной подписью и временными индикаторами.

Проект FutureTrust запущен с 1 июня 2016 года при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках научно-исследовательской и инновационной программы "Горизонт 2020" (Horizon 2020). Деятельность участвующих в проекте 16 партнерских организаций из 10 стран координируется Рурским университетом в Бохуме (Германия).

С 2016 года в ЕС применяется новое законодательство eIDAS (2014/910/EU) (электронные идентификации и доверительные услуги), заменившее директиву ЕС по электронной подписи от 13 декабря 1999 года №1999/93/EC.

Основная цель проекта FutureTrust – поддержка практического применения законодательства eIDAS по электронной идентификации (eID) в э-торговле и распространение доверительных услуг в Евросоюзе и за его пределами.

Напомним, что в указе президента Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджанской Республики как цифрового торгового узла и расширением внешнеторговых операций" от 22 февраля 2017 года №1255 говорится о сохранении высокого темпа развития ненефтяного сектора, а также усилении и развитии электронной торговли. Партнерство в вышеуказанном проекте, ускоряя работы по взаимному признанию электронных подписей, создаст возможность утверждения документов электронной подписью в режиме реального времени, электронных договоров между отечественными предпринимателями и их зарубежными бизнес-партнерами, а также реализации трансграничных электронных услуг.