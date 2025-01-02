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Индия в феврале-марте отправит в космос американский спутник мобильной связи

Индия в феврале-марте отправит в космос американский спутник мобильной связи Индийская организация космических исследований (ISRO) в будущем году отправит в космос большой американский спутник связи, который позволяет совершать телефонные звонки, используя прямую связь из космоса.
ИКТ
2 января 2025 г. 17:31
Индия в феврале-марте отправит в космос американский спутник мобильной связи

Индийская организация космических исследований (ISRO) в будущем году отправит в космос большой американский спутник связи, который позволяет совершать телефонные звонки, используя прямую связь из космоса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный министр по науке и технологиям республики Джитендра Сингх.

"В феврале или марте мы запустим американский спутник мобильной связи", - приводит слова министра телеканал NDTV. "Это будет интересная миссия", - отметил он.

Ни министр, ни ISRO пока не сообщили название компании - производителя спутника, но эксперты утверждают, что это техасская телекоммуникационная фирма SpaceMobile, которая надеется запустить свой большой спутник связи Bluebird с индийского космодрома Шрихарикота.

До настоящего времени Индия на коммерческой основе запускала только небольшие спутники, произведенные американскими компаниями. Спутник Bluebird весит около 6 тыс. кг. Планируется, что индийская ракета выведет его на низкую околоземную орбиту.

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