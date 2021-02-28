Индия осуществила первый космический запуск

Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту.

Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

"PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота", - отметила организация в Twitter .

Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.

Спутник Amazonia-1 - это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.