Инара Велиева: В ближайшие два года количество активных стартапов может возрасти до 500

В Азербайджане к 2026 году количество активных стартапов может возрасти до 500.

В Азербайджане к 2026 году количество активных стартапов может возрасти до 500.

Об этом в интервью Report заявила председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 220 активных стартапов.

"Увеличение количества стартапов напрямую связано с количеством минимального жизнеспособного продукта (MVP - Minimum Viable Product). В настоящее время существуют около 105 стартапов, предлагающих MVP. Мы планируем в этом году пополнить рынок еще 115 MVP".

С полным текстом интервью с Инарой Велиевой можно ознакомиться здесь.