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Инара Велиева: В ближайшие два года количество активных стартапов может возрасти до 500

Инара Велиева: В ближайшие два года количество активных стартапов может возрасти до 500 В Азербайджане к 2026 году количество активных стартапов может возрасти до 500.
ИКТ
2 февраля 2024 г. 17:25
Инара Велиева: В ближайшие два года количество активных стартапов может возрасти до 500

В Азербайджане к 2026 году количество активных стартапов может возрасти до 500.

Об этом в интервью Report заявила председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане насчитывается 220 активных стартапов.

"Увеличение количества стартапов напрямую связано с количеством минимального жизнеспособного продукта (MVP - Minimum Viable Product). В настоящее время существуют около 105 стартапов, предлагающих MVP. Мы планируем в этом году пополнить рынок еще 115 MVP".

С полным текстом интервью с Инарой Велиевой можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке İnarə Vəliyeva: “Qarşıdakı 2 ildə aktiv startapların sayı 500-ə çatacaq”

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