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Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности

Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности В Азербайджане ощущается дефицит специалистов в области кибербезопасности.
ИКТ
31 января 2024 г. 11:26
Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности

В Азербайджане ощущается дефицит специалистов в области кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на мероприятии "День выпускника" Азербайджанского центра кибербезопасности.

"Мы начали в центре с подготовки специалистов начального уровня, однако есть потребность в более квалифицированных специалистах. Необходимо снизить зависимость от других стран в данной сфере. Сегодня мы уже работаем над отечественными продуктами", - заявила Велиева.

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Версия на английском языке Inara Valiyeva: Not enough experts in cyber security in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İnarə Vəliyeva: "Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik sahəsində kifayət qədər mütəxəssis yoxdur"

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