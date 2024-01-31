Инара Велиева: В Азербайджане недостаточно экспертов по кибербезопасности

В Азербайджане ощущается дефицит специалистов в области кибербезопасности.

В Азербайджане ощущается дефицит специалистов в области кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на мероприятии "День выпускника" Азербайджанского центра кибербезопасности.

"Мы начали в центре с подготовки специалистов начального уровня, однако есть потребность в более квалифицированных специалистах. Необходимо снизить зависимость от других стран в данной сфере. Сегодня мы уже работаем над отечественными продуктами", - заявила Велиева.