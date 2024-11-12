Инара Велиева: Проводится работа по цифровизации нескольких сфер

В Азербайджане в настоящее время проводится работа по цифровизации нескольких сфер.

В Азербайджане в настоящее время проводится работа по цифровизации нескольких сфер.

Об этом сказала Report председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

По ее словам, в секторе здравоохранения проводятся работы по цифровизации: "Работы проводятся совместно с Министерством здравоохранения, Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и частными клиниками. Также цифровизация проводится в сфере образования и других областях".