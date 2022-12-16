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Инара Велиева: В Азербайджане планируется увеличить количество венчурных фондов

Инара Велиева: В Азербайджане планируется увеличить количество венчурных фондов В следующем году планируется увеличить количество венчурных фондов в Азербайджане.
ИКТ
16 декабря 2022 г. 14:23
Инара Велиева: В Азербайджане планируется увеличить количество венчурных фондов

В следующем году планируется увеличить количество венчурных фондов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева на пресс-конференции по итогам года.

Она отметила, что государство не выступает в качестве венчурного финансиста: "Государство не заинтересовано в управлении рисками. Мы понимаем, что полностью поддержать азербайджанские стартапы невозможно. Мы думаем, что 30% стартапов будут поддержаны недавно созданным венчурным фондом ООО Caucasus Ventures. Учитывая это, мы решили, что фонд должен также поддерживать стартапы, основателями которых являются азербайджанцы".

Велиева подчеркнула, что Агентство по инновациям и цифровому развитию не предоставляет прямого финансирования стартапам: "Потому что мы не являемся ни акселерационным центром, ни фондом. Мы поддерживаем игроков экосистемы. Наша цель - финансировать до 50%, а остальное пусть финансирует частный сектор".

По словам замглавы Агентства инноваций и цифрового развития, основным направлением деятельности агентства на 2023 год будет поддержка инвестиционной экосистемы: "Это связано с обучением инвесторов, созданием венчурных фондов, созданием малых фондов совместно с бизнес-ангелами".

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Версия на азербайджанском языке İnarə Vəliyeva: "Azərbaycanda vençur fondlarının sayının artırılması planlaşdırılır"

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