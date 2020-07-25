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Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla

Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla Основатель компании Tesla Илон Маск запланировал скорое появление двух новых моделей электромобилей
ИКТ
25 июля 2020 г. 04:47
Илон Маск запланировал новые модели электрокаров Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск запланировал скорое появление двух новых моделей электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на портал Electrek, сейчас в разработке находится компактный электрокар. Его планируют собирать в Китае и выпустить на глобальный рынок.

Также издание узнало о планах Tesla создать фургон на 12 мест. Этот электромобиль предназначен для перевозки пассажиров в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе.

Выпуск новинок запланирован ориентировочно на 2023 год.

При этом сам Маск отметил, что не собирается раскрывать планы компании, «но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-нибудь компактный и более вместительный автомобиль. При этом он отметил, что существующая линейка электрокаров пока еще не исчерпала себя.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask elektrik avtomobillərin yeni modellərini planlaşdırıb
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