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Илон Маск рассказал, зачем он хочет купить Twitter

Илон Маск рассказал, зачем он хочет купить Twitter Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает покупку соцсети Twitter не в качестве "способа заработать деньги".
ИКТ
23 апреля 2022 г. 19:46
Илон Маск рассказал, зачем он хочет купить Twitter

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что рассматривает покупку соцсети Twitter не в качестве "способа заработать деньги".

Как передает Report со ссылкой на The Insider, Маск признался, что хочет создать общественную платформу, которая была бы "максимально надежной и доступной" и предоставляла каждому желающему возможность "свободно высказываться в рамках закона".

"Твиттер обладает необычайным потенциалом. Я раскрою его", - сказал бизнесмен в письме председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору.

Маск также подчеркнул, что не считает себя идеальным руководителем Twitter и не уверен, что вообще сможет купить компанию, хотя он подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тем не менее Маск выполнил финансовые обязательства на сумму 46,5 млрд долларов для выкупа Twitter. В компании заявили, что рассмотрят предложения по сделке, но официального ответа пока не дали.

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