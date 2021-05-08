Илон Маск рассказал о сроках беспилотного полета на Марс

Ранее Маск заявлял о цели начать пилотируемые полеты на Марс уже к 2026 году

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что беспилотный полет на Марс состоится в 2024 году. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

"Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета", - написал Маск в Twitter, отвечая на вопрос о планах на полет на Марс в 2026 году.

Ранее Маск заявлял о цели начать пилотируемые полеты на Марс уже к 2026 году.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.