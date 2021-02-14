Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Известный американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.

Известный американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом он написал в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента России.

"Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" - написал Маск в Twitter.

"Было бы большой честью поговорить с вами", - добавил Маск уже на русском языке.

Напомним, что Clubhouse - это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.