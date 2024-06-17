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Илон Маск предсказал будущее без телефонов

Илон Маск предсказал будущее без телефонов В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты.
ИКТ
17 июня 2024 г. 11:24
Илон Маск предсказал будущее без телефонов

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, для общения им понадобятся мозговые импланты.

Как передает Report, об этом сказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети "X".

"А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — поинтересовался у пользователей соцсети автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.

В свою очередь сам Маск прокомментировал пост, заявив, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобится.

"В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink", — ответил Маск в комментарии к посту.

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Версия на английском языке From touchscreens to telepathy: Musk's vision for communication
Версия на азербайджанском языке İlon Mask: Gələcəkdə insanlar telefonlardan istifadə etməyəcək

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