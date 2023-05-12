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Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter.
ИКТ
12 мая 2023 г. 00:06
Илон Маск покинет пост гендиректора Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter.

Как передает Report, об этом он написал в своем микроблоге.

Ранее основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. По данным Bloomberg, бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения.

Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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