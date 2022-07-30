Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на 44 млрд долларов по покупке социальной сети.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на 44 млрд долларов по покупке социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", новость о встречном иске Илона Маска поступила через несколько часов после того, как Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску.

25 апреля Илон Маск достиг соглашение о покупке социальной сети Twitter примерно за 44 млрд долларов.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.