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Илон Маск планирует увеличить доходы Twitter в пять раз

Илон Маск планирует увеличить доходы Twitter в пять раз Предприниматель Илон Маск, который приобретает Twitter, намерен увеличить доходы компании более чем в пять раз за шесть лет.
ИКТ
7 мая 2022 г. 07:13
Илон Маск планирует увеличить доходы Twitter в пять раз

Предприниматель Илон Маск, который приобретает Twitter, намерен увеличить доходы компании более чем в пять раз за шесть лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные презентации для инвесторов.

По ее сведениям, в планах Маска довести годовой доход Twitter до 26,4 млрд долларов США к 2028 году. В прошлом году этот показатель составил порядка 5 млрд. Вместе с этим он хочет изменить соотношение рекламных доходов и средств, получаемых от подписок, в пользу последних. Так, через шесть лет доходы от платных подписок должны достичь 10 млрд долларов США.

Предприниматель также ожидает, что к 2028 году число пользователей социальной сети вырастет более чем вчетверо - с 217 млн пользователей по состоянию на конец 2021 года до 931 млн через шесть лет. При этом 104 млн из них, по планам Маска, будут платными подписчиками.

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