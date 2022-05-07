Илон Маск планирует увеличить доходы Twitter в пять раз

Предприниматель Илон Маск, который приобретает Twitter, намерен увеличить доходы компании более чем в пять раз за шесть лет.

Предприниматель Илон Маск, который приобретает Twitter, намерен увеличить доходы компании более чем в пять раз за шесть лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные презентации для инвесторов.

По ее сведениям, в планах Маска довести годовой доход Twitter до 26,4 млрд долларов США к 2028 году. В прошлом году этот показатель составил порядка 5 млрд. Вместе с этим он хочет изменить соотношение рекламных доходов и средств, получаемых от подписок, в пользу последних. Так, через шесть лет доходы от платных подписок должны достичь 10 млрд долларов США.

Предприниматель также ожидает, что к 2028 году число пользователей социальной сети вырастет более чем вчетверо - с 217 млн пользователей по состоянию на конец 2021 года до 931 млн через шесть лет. При этом 104 млн из них, по планам Маска, будут платными подписчиками.