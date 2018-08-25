Илон Маск отказался от намерения выкупить акции Tesla

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, отказался от намерений сделать компанию - автопроизводителя частной после встречи с инвесторами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его заявлении в блоге компании.

"Вчера я встретился с членами совета директоров Tesla и дал им знать, что я полагаю, что для Tesla лучший путь – это остаться публичной", - сообщается в заявлении.

Предприниматель отметил, что пришел к данному решению, поскольку за сохранение текущего статуса компании высказалось большинство ее инвесторов. Часть из них подчеркнула, что имеет ограниченные возможности вкладывания денег в частный бизнес. И.Маск также обосновал свой выбор тем, что процесс превращения Tesla в частную компанию займет много времени.

"Это проблема, поскольку мы должны быть полностью сфокусированы на Model 3 и выходе в прибыльную деятельность", - написал он.