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Илон Маск объявил о замене алгоритма рекомендаций в соцсети X

Илон Маск объявил о замене алгоритма рекомендаций в соцсети X Американский предприниматель, руководитель компании DOGE Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х.
ИКТ
3 мая 2025 г. 13:59
Илон Маск объявил о замене алгоритма рекомендаций в соцсети X

Американский предприниматель, руководитель компании DOGE Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"X заменит алгоритм рекомендаций на облегченную версию Grok, поэтому вскоре он станет гораздо лучше", - написал предприниматель.

В январе Маск выразил недовольство алгоритмами в соцсети, поскольку они заполняли его ленту постами с нацистскими приветствиями. Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — полный отстой.

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