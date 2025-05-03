Илон Маск объявил о замене алгоритма рекомендаций в соцсети X

Американский предприниматель, руководитель компании DOGE Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х.

Американский предприниматель, руководитель компании DOGE Илон Маск объявил о внедрении нового алгоритма рекомендаций для пользователей соцсети Х.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"X заменит алгоритм рекомендаций на облегченную версию Grok, поэтому вскоре он станет гораздо лучше", - написал предприниматель.

В январе Маск выразил недовольство алгоритмами в соцсети, поскольку они заполняли его ленту постами с нацистскими приветствиями. Предприниматель добавил, что алгоритм рекомендаций в его соцсети — полный отстой.