Илон Маск: Космический корабль Starship готов к полету в космос

Космический корабль Starship готов к запуску в космос.

Космический корабль Starship готов к запуску в космос.

Как передает Report, об этом американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X (бывшая Twitter).

Так, Starship ожидает одобрения летной лицензии Федерального управления гражданской авиации США.

В конце июня сообщалось, что новый образец ракеты Starship прошел наземные огневые испытания.

Для тестирования основных систем ракеты компания SpaceX заправила ее топливом и окислителем, после чего на несколько секунд включила двигатели. По задумке испытаний, их тяги было недостаточно, чтобы оторвать ракету от земли. Тест проходил на космодроме SpaceX в Техасе близ города Бока-Чика.

Данный образец Starship S25 стал преемником ракеты S24, которая взорвалась в ходе тестового орбитального полета 20 апреля. Илон Маск 24 июня сказал, что S25 может быть готов к полету "примерно через шесть недель".

Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.