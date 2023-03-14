Ильхам Алиев: Азербайджан планирует стать ведущим игроком в регионе по цифровой трансформации

Цифровая трансформация является частью не только нашей стратегии до 2030 года, но и одним из наших приоритетов.

Цифровая трансформация является частью не только нашей стратегии до 2030 года, но и одним из наших приоритетов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Не случайно наше министерство связи и транспорта было переименовано в министерство транспорта и цифровой трансформации. Это было не просто изменение названия организации, но и изменение подхода, - отметил глава государства. - Мы действительно планируем стать ведущим игроком в нашем регионе по части цифровой трансформации".

"Это общая стратегия правительства Азербайджана стараться привлекать и применять современные технологии в тех областях, которые имеют большой потенциал, не опаздывать и не лениться, думая о нефти и газе, о нашей географии и транспорте, а привлекать в страну компании и бизнес, которые могут быть полезны для нашего будущего", - заявил глава государства.