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Ильгар Мусаев: В госорганах Азербайджана существует дефицит кадров в сфере кибербезопасности

Ильгар Мусаев: В госорганах Азербайджана существует дефицит кадров в сфере кибербезопасности 11:46
ИКТ
25 сентября 2024 г. 12:24
Ильгар Мусаев: В госорганах Азербайджана существует дефицит кадров в сфере кибербезопасности

В государственных органах Азербайджана наблюдается нехватка специалистов по информационной и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Он отметил, что в Азербайджане и другим органам необходимо принять меры для устранения данной проблемы: "Государственная служба предъявляет определенные требования к госорганам, связанным с информационной и кибербезопасностью. Но у них наблюдается нехватка кадров для выполнения данных требований".

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Версия на азербайджанском языке İlqar Musayev: "İnformasiya və kiber təhlükəsizliklə bağlı kadr çatışmazlığı var"

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