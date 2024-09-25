Ильгар Мусаев: В госорганах Азербайджана существует дефицит кадров в сфере кибербезопасности

11:46

В государственных органах Азербайджана наблюдается нехватка специалистов по информационной и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Он отметил, что в Азербайджане и другим органам необходимо принять меры для устранения данной проблемы: "Государственная служба предъявляет определенные требования к госорганам, связанным с информационной и кибербезопасностью. Но у них наблюдается нехватка кадров для выполнения данных требований".