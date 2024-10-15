Ильгар Мусаев: Азербайджан за счет ИИ может улучшить возможности реагировать на киберугрозы

09:23

Азербайджан, используя технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), может повысить возможности реагировать на киберугрозы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев в Баку на открытии тренинга "Новые методы киберзащиты, поддерживаемые искусственным интеллектом для беспроводной связи" .

Он отметил, что цифровая эпоха создает не только новые возможности, но и новые проблемы: "Беспроводная связь играет важную роль в цифровом мире в системах специального назначения, инфраструктуре, особенно в концепциях "умный город", "умная деревня", а также во всех сферах повседневной жизни. Растущая сложность киберугроз, нацеленных на эти системы, может создать серьезные проблемы для национальной безопасности и экономического благосостояния".

И.Мусаев также подчеркнул, что искусственный интеллект предоставляет беспрецедентные возможности для укрепления стратегий киберзащиты, автоматического обнаружения угроз, анализа больших потоков данных и более гибкого и точного выявления уязвимостей: "Используя технологии на основе искусственного интеллекта, мы можем повысить способность обнаруживать, предотвращать и реагировать на киберугрозы в режиме реального времени".