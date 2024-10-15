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Ильгар Мусаев: Азербайджан за счет ИИ может улучшить возможности реагировать на киберугрозы

Ильгар Мусаев: Азербайджан за счет ИИ может улучшить возможности реагировать на киберугрозы 09:23
ИКТ
15 октября 2024 г. 09:55
Ильгар Мусаев: Азербайджан за счет ИИ может улучшить возможности реагировать на киберугрозы

Азербайджан, используя технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), может повысить возможности реагировать на киберугрозы.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев в Баку на открытии тренинга "Новые методы киберзащиты, поддерживаемые искусственным интеллектом для беспроводной связи" .

Он отметил, что цифровая эпоха создает не только новые возможности, но и новые проблемы: "Беспроводная связь играет важную роль в цифровом мире в системах специального назначения, инфраструктуре, особенно в концепциях "умный город", "умная деревня", а также во всех сферах повседневной жизни. Растущая сложность киберугроз, нацеленных на эти системы, может создать серьезные проблемы для национальной безопасности и экономического благосостояния".

И.Мусаев также подчеркнул, что искусственный интеллект предоставляет беспрецедентные возможности для укрепления стратегий киберзащиты, автоматического обнаружения угроз, анализа больших потоков данных и более гибкого и точного выявления уязвимостей: "Используя технологии на основе искусственного интеллекта, мы можем повысить способность обнаруживать, предотвращать и реагировать на киберугрозы в режиме реального времени".

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Версия на английском языке State official: Azerbaijan can enhance its ability to respond to cyber threats
Версия на азербайджанском языке İlqar Musayev: "Azərbaycan kibertəhlükələrə cavab vermək qabiliyyətini artıra bilər"

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