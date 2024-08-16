ИИ армии Китая обнаружил подозрительные сигналы радаров США в Тихом океане

Китайские военные при помощи искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили подозрительные сигналы военных радаров США в западной части Тихого океана и на Аляске.

Китайские военные при помощи искусственного интеллекта (ИИ) обнаружили подозрительные сигналы военных радаров США в западной части Тихого океана и на Аляске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, сигналы исходили со стороны Южно-Китайского моря, Гуама, а также Маршалловых и Алеутских островов, проявлялась "тактическая координация". Как отмечает издание, на Маршалловых островах находится одна из важнейших баз ВС США по наблюдению за космическим пространством.

Как рассказал глава группы исследователей из Университета информационных технологий Войск стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая Чжоу Чанлинь, радиоэлектронное противостояние между Китаем и его соперниками идет ежедневно, однако из-за большого количества поступающих данных старые методы анализа стали неэффективными. По этой причине его команда создала компьютерную платформу для обработки больших объемов информации о радиоэлектронном поле на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Она анализирует время, частоту, локацию передающих устройств, электромагнитные параметры сигналов радаров разных стран и выявляет общие для них закономерности.

Кроме того, платформа может идентифицировать неизвестные типы радаров, а также на основе полученных ранее данных предугадать секретные параметры их оборудования, а также передвижения иностранных военных кораблей. Ученые также используют полученные со спутников изображения для проверки выводов ИИ и внесения корректировок в его алгоритмы.