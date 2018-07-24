Игра виртуальной реальности, посвященная апрельским боям, рефинансируется

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министерство транспорта, связи и высоких технологий рефинансирует проект боевой игры виртуальной реальности "Высота" (“Yüksəklik”), разработанный резидентом Инкубационного центра ПВТ – компанией CustomAR.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, игра посвящена азербайджанским солдатам, самоотверженно сражающимся с врагом. Ее создателей вдохновила высота Леле-тепе, героически освобожденная национальной армией Азербайджана от оккупации в апреле 2016 года. В 2018 году эта игра, представленная со сценическим оформлением на выставке в Турции, вызвала большой интерес у посетителей. Создатели игры также развивают ее в качестве виртуального военного симулятора. В настоящее время проект совершенствуется и разрабатывается в форме прототипа военного симулятора для вооруженных сил в двух разных проектах.

Наряду с этим, компания CustomAR намерена организовать тренинги виртуальной реальности для военнослужащих. С этой целью министерство транспорта, связи и высоких технологий выделило средства на приобретение необходимых устройств.

За счет выделенных средств компания разработает симуляторы виртуальной реальности азербайджанского производства и организует их внутренние и внешние продажи. Таким образом, еще одна инновационная продукция сможет выйти на мировой рынок под брендом Made in Azerbaijan.

На состоявшейся сегодня церемонии выделенные министерством средства были переданы главе компании CustomAR.

Отметим, что CustomAR уже 4 года успешно функционирует в Азербайджане в сфере технологий виртуальной реальности, дополненной реальности и VR360°.