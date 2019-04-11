​"Игра престолов" стала самым "вирусным" сериалом

Киберпреступники стали всё чаще использовать пиратские версии популярных телевизионных сериалов для маскировки и распространения вредоносного ПО.

Как сообщает Report, к такому выводу пришли эксперты "Лаборатории Касперского", проанализировав статистику скачивания вредоносных файлов, которые предлагались пользователям под видом эпизодов востребованных телешоу в течение последних двух лет.

Наиболее "вирусным" закономерно оказался сериал "Игра престолов" – на его долю в 2018 году пришлось 17% всех заражений, источником которых стал пиратский мультимедийный контент. И это при том, что в прошлом году новые серии этой фэнтезийной драмы не выходили. Для сравнения: в 2017 году, когда весь мир смотрел свежий сезон сериала, этот показатель был выше – 22%.

В целом зловреды, которые притворялись "Игрой престолов", атаковали порядка 21 тысячи пользователей по всему миру. Наибольшую опасность, как выяснили эксперты "Лаборатории Касперского", представляют первая и заключительная серии каждого сезона: именно под их видом злоумышленники стараются спрятать как можно больше вредоносных файлов. И активнее всего для этих целей они использовали самый первый эпизод сериала под названием "Зима близко".

Всего под прикрытием "Игры престолов" эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи скачивали троянцев (в трети случаев), рекламное ПО (в 28% случаев) и загрузчиков (в 21% случаев). Опасность первых более чем очевидна: троянцы могут нанести большой урон заражённому устройству, начиная от кражи конфиденциальной информации и заканчивая полным контролем над гаджетом. А вот риск, исходящий от рекламного ПО, не такой явный, однако эти зловреды могут существенно влиять на взаимодействие пользователя с цифровым устройством, показывая нежелательную рекламу или подменяя результаты поисковых запросов.

"Мы видим, что распространители вредоносного ПО проявляют сильный интерес к пиратским версиям популярных телесериалов: они эксплуатируют нетерпение и любопытство пользователей, которые как можно скорее хотят увидеть новую серию любимого шоу. В преддверии выхода долгожданного заключительного сезона "Игры престолов" можно ждать нового всплеска активности со стороны киберпреступников – скорее всего, число вредоносного ПО, которое будет распространяться под видом новых серий, значительно вырастет", – рассказывает Антон Иванов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского".

Помимо "Игры престолов", довольно высокий риск заражения исходит и от другого популярного сериала – "Ходячие мертвецы" (речь, разумеется, про его пиратские версии). В топ потенциально опасных сериалов в 2018 году также попали "Стрела", "Форс-мажоры", "Викинги", "Теория большого взрыва", "Сверхъестественное2, "Анатомия страсти", "Это мы" и "Хороший доктор".

Чтобы не стать жертвой вредоносного ПО, распространяемого под прикрытием популярных телесериалов, "Лаборатория Касперского" рекомендует пользователям:

Выбирать проверенные легитимные сервисы, производящие и распространяющие мультимедийный контент с соблюдением авторских прав;

Обращать внимание на расширение скачиваемого файла – если это видеофайл, то он ни при каких условиях не может иметь расширение .exe (а вот среди вредоносного ПО это расширение встречается очень часто);

Проверять подлинность веб-сайта, в частности, наличие https в начале и корректное написание адреса в URL;

Не переходить по подозрительным ссылкам, обещающим ранние показы новых серий, – лучше следить за официальным расписанием выхода эпизодов сериала и планировать просмотр в соответствии с ним;

Использовать надёжное защитное решение, которые распознаёт и блокирует все типы угроз, например Kaspersky Security Cloud.