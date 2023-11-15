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IFC оценил инвестиционный потенциал Азербайджана

IFC оценил инвестиционный потенциал Азербайджана Цифровизация приводит к экономическому росту в ряде стран, в том числе и в Азербайджане, и способствует "зеленому" росту.
ИКТ
15 ноября 2023 г. 18:55
IFC оценил инвестиционный потенциал Азербайджана

Цифровизация приводит к экономическому росту в ряде стран, в том числе и в Азербайджане, и способствует "зеленому" росту.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на II Бакинском форуме на тему "Устойчивое финансирование и инвестиции".

По ее словам, IFC заинтересован в цифровизации в Азербайджане:

"Финансовая корпорация тесно сотрудничает с частным сектором Азербайджана, прежде всего с банками и финансовым сектором. На сегодняшний день в Азербайджане выделены средства на 600 проектов. Цифровизация важна и с точки зрения диверсификации транспортных коридоров. Согласно диагностическому докладу, подготовленному нами по Азербайджану, страна обладает потенциалом для привлечения частных инвестиций в размере 1 млрд долларов на создание цифровой инфраструктуры, 600 млн долларов - в сферу логистики и 1 млрд долларов - в область цифрового финансирования".

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