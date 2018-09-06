ICANN: Мировой интернет после 11 октября может столкнуться с перебоями

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ После 11 октября пользователи могут столкнуться со снижением скорости работы в Сети, а часть сайтов будет недоступна по причине обновления настроек защиты мировой системы доменных имен, сообщает Report со ссылкой на РБК.

В конце августа Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что "готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета" (DNS). Переход на новые ключи (Key Signing Key, KSK) должен состояться 11 октября.

При этом организация предупредила, что "небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен" (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес), которое компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей, например, не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

Криптографические ключи появились в 2010 году по инициативе ICANN. Они применялись в расширении DNS Security (DNSSEC).