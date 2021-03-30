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Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS

Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS Это означает замену Android
ИКТ
30 марта 2021 г. 17:06
Huawei выпустит первый планшет на своей операционной системе HarmonyOS

Компания Huawei готовит к выпуску второе поколение планшета MatePad Pro. Устройство получит ОС HarmonyOS собственной разработки.

Как передает Report,об этом пишет Gizmochina.

Планшет под кодовым именем Wanger замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. Согласно сертификационным данным, MatePad Pro 2 получит поддержку работы в сетях пятого поколения. Кроме того, гаджет станет первым устройством, на которое по умолчанию будет устанавливаться HarmonyOS, разработанная Huawei в качестве замены Android.

Возможно, на замену IPS-экрану в новом поколении придет AMOLED-матрица. Диагональ дисплея составит 12,6 дюймов. А вот использование процессора HiSilicon Kirin 9000 SoC уже подтверждено инсайдерами.

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Версия на азербайджанском языке “Huawei” öz əməliyyat sistemi ilə işləyəcək ilk planşetini buraxacaq
Версия на английском языке Huawei to release first tablet on its HarmonyOS

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