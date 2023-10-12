О нас

Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане

Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане Компания Huawei Technologies Azerbaijan провела церемонию закрытия программы Seeds for the Future в Баку.
ИКТ
12 октября 2023 г. 11:04
Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане

Компания Huawei Technologies Azerbaijan провела церемонию закрытия программы Seeds for the Future в Баку.

Как передает Report, выступая на церемонии, генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan Ху Давид отметил, что возможность оказать Азербайджану поддержку в повышении качества и доступности образования в сфере инновационных и цифровых навыков и приобщении населения страны к цифровому миру посредством предоставления всем молодым людям наиболее исчерпывающего доступа к новейшим цифровым технологиям является огромной честью для компании Huawei.

Генеральный директор ООО «Huawei Technologies Azerbaijan» David Xu.
Генеральный директор ООО «Huawei Technologies Azerbaijan» David Xu.

В свою очередь, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи добавил, что компания Huawei принимала активное участие в процессе реализации цифровой реформы в Азербайджане и продолжает предоставлять народу Азербайджана продукцию и технологические услуги самого высокого качества.

Экономический и торговый советник посольства Китая в Азербайджане Chi Ma
Экономический и торговый советник посольства Китая в Азербайджане Chi Ma

Программа Seeds for the Future выстраивается вокруг таких основополагающих ценностей, как инновации, цифровизация, экологическая устойчивость и предпринимательство.

На протяжении всего процесса огромная поддержка оказывалась со стороны Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA).

Инара Велиева, исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития, отметила, что мы становимся свидетелями наступления замечательного для Азербайджана этапа, связанного как с геополитическими изменениями, так и с экономическим ростом, в частности в сфере ИКТ.

Исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития Инара Валиева
Исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития Инара Валиева
Доктор медицинских наук, Развитие международного бизнеса в ITTA Азербайджана, г-н Лукас Цицис
Доктор медицинских наук, Развитие международного бизнеса в ITTA Азербайджана, г-н Лукас Цицис

Программа Seeds for the Future, впервые запущенная в Таиланде в 2008 году, а уже в 2016 году сделавшая свои первые шаги в Азербайджане, представляет собой флагманскую программу Huawei, действующую в рамках внедрения практик КСО, с наиболее долгосрочными и самыми большими инвестициями. К концу 2022 года выпускниками программы стали в общей сложности 76 студентов из Азербайджана.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что в скором времени состоится церемония открытия первой в Азербайджане IT-академии, учрежденной компанией Huawei при Бакинской высшей школе нефти.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов
Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов

"Во всем мире мы наблюдаем конкуренцию в области подготовки квалифицированных кадров и создания платформы, необходимой для технологического прогресса. А для достижения поставленной цели многие страны разработали собственные стратегии. В Азербайджане применяется стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы", – заявил ректор Азербайджанского технологического университета Яшар Омаров.

Ректор Азербайджанского ТехнологическогоУуниверситета Яшар Омаров
Ректор Азербайджанского ТехнологическогоУуниверситета Яшар Омаров

В 2023 году 5 студентов были приглашены принять участие в программе обучения Seeds for the Future в Дохе и Дубае в течение двух недель. Азербайджанской команде была предоставлена возможность подать заявку на возможность побороться за стартовый фонд в размере 100 000 долларов США на Tech4Good Global Competition 2023 в Китае.

"Независимо от того, из какого университета эти студенты, все они представляют Азербайджан. Возможно в будущем они предложат идею, которая может вырасти в партнера компании Huawei", – подытожил Абзатдин Адамов, декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA.

Декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Абзатдин Адамов
Декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Абзатдин Адамов
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Huawei contributes to ICT talents development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Huawei” Azərbaycanda İKT sahəsi üzrə istedadlı kadrların inkişafına töhfə verir

Самое важное

МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi