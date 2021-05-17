Huawei создаст умные часы для гипертоников

Часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство

Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рендеры часов засветились в китайской соцсети Weibo.

Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.

Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.

Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.