Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может представить операционную систему (ОС) собственной разработки осенью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил исполнительный директор Huawei, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун (также известен как Ричард Юй).

"Самое ранее - этой осенью, а самое позднее - весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке", - приводит его слова гонконгский телеканал Phoenix.