Huawei представила процессор с технологиями искусственного интеллекта

Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, создание Ascend 910 - это "расширение деятельности компании в секторе искусственного интеллекта", а также "шаг в разработке собственных процессоров в условиях давления со стороны Соединенных Штатов".

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.