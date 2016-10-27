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    Huawei провела в Нахчыване презентацию технологии 4G

    Китайская компания осуществляет деятельность в Нахчыване с 2002 года

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Китайская компания Huawei Technologies провела презентацию технологии 4G в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов и вице-президент Huawei по Кавказу и Центральной Азии Донлиан Чжан.

    Выступая на церемонии, Васиф Талыбов сказал, что теперь люди, живущие в самых отдаленных селах Нахчывана, смогут пользоваться высокоскоростным доступом в интернет.

    По словам Д.Чжана, компания оказала поддержку Нахчыванскому государственному университету в создании современной системы образования, оснащенной технологиями GSM и LTE.

    Отметим, что Huawei осуществляет деятельность в Нахчыване с 2002 года.

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