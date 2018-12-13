Huawei приостановила заказы у японского поставщика Yaskawa

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Китайская компания Huawei Technologies заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp.

Как передает Report, об этом заявил президент Yaskawa Хироси Огасавара в интервью агентству Bloomberg.

Такое решение было принято после внезапного ареста финдиректора Huawei в Канаде и решения японских властей исключить продукцию компании из госзакупок.

"Все виды сделок, предполагающих капвложения, временно остановлены, пока в компании пытаются понять, что происходит", - сказал Огасавара.

Yaskawa поставляет промышленных роботов для предприятий Huawei. В прошлом фингоду 23% выручки Yaskawa, насчитывавшей в общей сложности 448,5 млрд иен ($4 млрд), приходилось на долю Китая. Поставщик не дает разбивки по отдельным клиентам.