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    Huawei приостановила заказы у японского поставщика Yaskawa

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Китайская компания Huawei Technologies заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp.

    Как передает Report, об этом заявил президент Yaskawa Хироси Огасавара в интервью агентству Bloomberg.

    Такое решение было принято после внезапного ареста финдиректора Huawei в Канаде и решения японских властей исключить продукцию компании из госзакупок.

    "Все виды сделок, предполагающих капвложения, временно остановлены, пока в компании пытаются понять, что происходит", - сказал Огасавара.

    Yaskawa поставляет промышленных роботов для предприятий Huawei. В прошлом фингоду 23% выручки Yaskawa, насчитывавшей в общей сложности 448,5 млрд иен ($4 млрд), приходилось на долю Китая. Поставщик не дает разбивки по отдельным клиентам.

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